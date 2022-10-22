كلاتنبرج يحلل الحالات التحكيمية في أولى جولات الدوري: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء.. وطرد طاهر

نشرت لجنة الحكام المصرية مقطع فيديو لمارك كلاتنبرج رئيس اللجنة وهو يحلل أبرز القرارات التحكيمية التي حدثت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهد الفيديو أيضا تسجيلا لما تم قوله بين حكام الفيديو وحكام الساحة خلال وقت اتخاذ تلك قراراتهم في تلك الحالات

البنك الأهلي × فاركو

المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فاركو بعد تدخل من محمد أبو جبل حارس البنك الأهلى على أحمد شريف وسجل منها هدف التعادل.

حكم الفيديو استدعى حكم الساحة لمناقشة الحالة وقررا في النهاية احتساب الركلة.

وقال كلاتنبرج عن الحالة: "لجنة الحكام توافق على قرار الحكم لأن الحارس لم يلمس كرة واتجه نحو قدم اللاعب وقام بعرقلته.

سيراميكا كليوباترا × المصري

المباراة انتهت بفوز سيراميكا بثلاثة أهداف دون مقابل.

في الشوط الأول سقط ميدو جابر على الأرض بعد التحام مع حسين السيد ولكن الحكم قرر استمرار اللعب.

حكم الفيديو ناقش الواقعة وقرر تأكيد قرار الحكم باستمرار اللعب.

وقال كلاتنبرج: "لجنة الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعب لأن المهاجم بحث عن السقوط للحصول على ركلة جزاء بملامسة صغير من قبل خصمه وحركة الجسد لا تتسق مع الالتحام الذي تلقاه".

الإسماعيلي × الأهلي

المباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

وفي الدقائق الأخيرة تلقى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف مع محمد هاشم مدافع الإسماعيلي.

وأكد حكم الفيديو قرار محمد عادل حكم المباراة بإظهار البطاقة الحمراء.

وقال كلاتنبرج: "لجنة الحكام توافق على قرار الحكم لأن طاهر لم تكن لديه نية للعب الكرة ولكنه تعمد ركل خصمه بطريقة عنيفة".

الزمالك × سموحة

المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني سقط أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحمد حكم وطالب بالحصول على ركلة جزاء.

حكم الفيديو أخبر حكم الساحة نادر قمر الدولة باحتمالية وجود ركلة جزاء بسب احتكاك بين لاعب سموحة وزيزو.

وبعد مشاهدة اللقطة أخبر حكم الساحة حكم الفيديو أن يد اللاعب في وضعها الطبيعي والاحتكاك بسيط ولا وجود لركلة جزاء.

وقال كلاتنبرج: "لجنة الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعب لأن المهاجم سقط بحثا عن الحصول على ركلة جزاء بملامسة خفيفة على كتفه".

وتابع "لا ينبغي أن يستدعي حكم الفيديو المساعد لإجراء مراجعة ميدانية لأن القرار الأصلي للحكم لم يكن خطأ بشكل واضح وذاتيا للغاية وتريد لجنة الحكام أن يكون القرار في ميدان اللعب وأن يقوم حكم الفيديو بتصحيح الأخطاء الواضحة والجلية فقط".أ

وفي نفس المباراة سدد لامست الكرة يد محمد عبد الغني مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء فريقه ولكن الحكم قرر استمرار اللعب.

حكم الفيديو قام بمراجعة الواقعة وأخبر حكم الساحة أن القرار كان صحيحا لأن يد عبد الغني كانت ملامسة لصدره وفي وضعها الطبيعي.

وقال كلاتنبرج: "لجنة الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعب لأن يد اللاعب كانت في صدره ولم تكبر حكم جسده عند ملامستها للكرة".

video:1