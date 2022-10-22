مرموش أساسي مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن

يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج أمام باير ليفركوزن.

ويحل فولفسبورج ضيفا على ليفركوزن اليوم السبت في ملعب باي آرينا في الجولة 11 من الدوري الألماني.

ويحتل فولفسبورج المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

فيما يأتي ليفركوزن في المركز الـ16 بثماني نقاط.

وخاض مرموش 13 مباراة في الموسم الجاري مع فولفسبورج في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

وسجل مرموش هدفيه في الموسم الحالي من الدوري الألماني أمام كل من شتوتجارت وبروسيا مونشنجلادباخ.