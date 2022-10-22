مرموش أساسي مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام شتوتجارت

يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج أمام باير ليفركوزن.

ويحل فولفسبورج ضيفا على ليفركوزن اليوم السبت في ملعب باي آرينا في الجولة 11 من الدوري الألماني.

ويحتل فولفسبورج المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

أخبار متعلقة:
تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري كرة يد - قداح يتألق في فوز الخليج على بنفيكا في السوبر جلوب وينافس على المركز الخامس بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية

فيما يأتي ليفركوزن في المركز الـ16 بثماني نقاط.

وخاض مرموش 13 مباراة في الموسم الجاري مع فولفسبورج في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

وسجل مرموش هدفيه في الموسم الحالي من الدوري الألماني أمام كل من شتوتجارت وبروسيا مونشنجلادباخ.

مرموش فولفسبورج باير ليفركوزن
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد برايتون عقدة سيتي جراوند مستمرة.. هندرسون يقود نوتنجهام لقهر ليفربول مباشر الدوري الألماني - ليفركوزن (0)-(0) فولفسبورج.. ركلة جزاء مباشر الدوري التركي – طرابزون ضد سيفاس سبور تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور أمام سيفاس سبور في الدوري التركي انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) نوتنجهام فورست.. العقدة مستمرة بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد برايتون 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقدة سيتي جراوند مستمرة.. هندرسون يقود نوتنجهام لقهر ليفربول 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الألماني - ليفركوزن (0)-(0) فولفسبورج.. ركلة جزاء 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري التركي – طرابزون ضد سيفاس سبور 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي - عودة محرز ولابورت ظهير أيسر في مواجهة برايتون 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور أمام سيفاس سبور في الدوري التركي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز – عودة محمود وادي وإسلام عيسى للقاء المصري 43 دقيقة | الكرة المصرية
كلاتنبرج يحلل الحالات التحكيمية في أولى جولات الدوري: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء.. وطرد طاهر 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي