كرة يد - قداح يتألق في فوز الخليج على بنفيكا في السوبر جلوب وينافس على المركز الخامس

حقق نادي الخليج السعودي الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 35-32 في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا بنتيجة 16-15 ولكن النادي السعودي تمكن من قلب الطاولة في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي المصري المعار من الزمالك كريم هنداوي وأحمد الأحمر وحسن قداح.

وحصل قداح على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله لـ 14 هدفا.

وتأهل الخليج لمباراة تحديد المركز الخامس أو السادس.

وينتظر الخليج مواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وتاوباتي البرازيلي.