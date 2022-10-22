كرة يد - قداح يتألق في فوز الخليج على بنفيكا في السوبر جلوب وينافس على المركز الخامس

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

الخليج - بنفيكا

حقق نادي الخليج السعودي الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 35-32 في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا بنتيجة 16-15 ولكن النادي السعودي تمكن من قلب الطاولة في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي المصري المعار من الزمالك كريم هنداوي وأحمد الأحمر وحسن قداح.

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وحصل قداح على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله لـ 14 هدفا.

وتأهل الخليج لمباراة تحديد المركز الخامس أو السادس.

وينتظر الخليج مواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وتاوباتي البرازيلي.

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