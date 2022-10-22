تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

أليو ديانج

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : الزمالك

واختارت الرابطة ثلاثة مرشحين للتتويج بالجائزة وهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وأليو ديانج لاعب الأهلي وجون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وسيحصل القائز على الجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر حساب الرابطة على تويتر.

أخبار متعلقة:
كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي

شياكابالا شارك كبديل في فوز الزمالك سموحة بهدفين مقابل هدف وصنع الهدف الأول الذي صنع بنيران صديقة.

وشارك ديانج في فوز الإسماعيلي على الأهلي بهدف دون مقابل.

وسجل إيبوكا هدف وصنع آخر في فوز سيراميكا كليوباترا على المصري بثلاثية دون مقابل.

وتقدم الجائزة لأول مرة في الدوري المصري بعد استحداثها من رابطة الأندية المحترفة.

جون إيبوكا أليو ديانج محمود عبد الرازق شيكابالا رابطة الاندية المحترفة الدوري المصري
نرشح لكم
مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف لـ في الجول آخر مستجدات سوبر الأهلي والزمالك في الجول يكشف تأثير إصابة الونش القديمة على الحالية.. وما بعد العملية الجراحية في الجول يكشف كواليس عودة محمود عاشور للقائمة الدولية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه مران الزمالك - تعليمات لـ شيكابالا.. عودة عواد وتجهيز عمرو السيسي خبر في الجول – الونش يقترب من السفر إلى إنجلترا لإجراء عملية جراحية بنك أبو ظبي الأول يرعى الأهلي لـ4 سنوات
أخر الأخبار
مرموش أساسي مع فولفسبورج أمام باير ليفركوزن 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - قداح يتألق في فوز الخليج على بنفيكا في السوبر جلوب وينافس على المركز الخامس 33 دقيقة | كرة يد
تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري 54 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح 57 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) نوتنجهام فورست.. القاضية تضيع ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي