تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

جون إيبوكا النادي : سيراميكا كليوباترا أليو ديانج النادي : الأهلي شيكابالا النادي : الزمالك

واختارت الرابطة ثلاثة مرشحين للتتويج بالجائزة وهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وأليو ديانج لاعب الأهلي وجون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وسيحصل القائز على الجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر حساب الرابطة على تويتر.

بناءً على ردودكم.. المنافسة مشتعلة بين هذا الثلاثي 🔥 سنقوم باختيار لاعب الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2022/23 حسب تصويتكم 🗳️#رابطة_الأندية_المحترفة — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) October 22, 2022

شياكابالا شارك كبديل في فوز الزمالك سموحة بهدفين مقابل هدف وصنع الهدف الأول الذي صنع بنيران صديقة.

وشارك ديانج في فوز الإسماعيلي على الأهلي بهدف دون مقابل.

وسجل إيبوكا هدف وصنع آخر في فوز سيراميكا كليوباترا على المصري بثلاثية دون مقابل.

وتقدم الجائزة لأول مرة في الدوري المصري بعد استحداثها من رابطة الأندية المحترفة.