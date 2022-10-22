بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية

تأكد غياب كريم بنزيمة قائد ريال مدريد عن لقاء إشبيلية الذي يقام اليوم السبت في الدوري الإسباني.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه أن بنزيمة يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيسر.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم الفرنسي المتوج بالكرة الذهبية لن يستطيع المشاركة كذلك في لقاء لايبزيج في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الجاري.

وشارك بنزيمة في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في كل البطولات وسجل خلالهم ستة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

يذكر أن قائمة ريال مدريد شهدت تواجد تيبو كورتوا بعد شفائه من إصابته بعرق النساء.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إشبيلية اليوم في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.