مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن تخفيض قيمة تذاكر مباريات الدوري من أجل جماهير ناديه.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "التذكرة الموسم الماضي في الدوري كانت بـ75 جنيه والموسم الحالي بـ50 جنيه".

وأردف "من المباراة المقبلة بـ20 جنيه موحدة فالزمالك غني بجماهيره، أنا هنا من أجل البسطاء والجماهير العظيمة".

وعن المباريات التي تقام خارج القاهرة واصل رئيس الزمالك حديثه "في كل الملاعب خارج القاهرة سينتقل الجمهور على حساب نادي الزمالك".

وأتم "لو ستذهب للمحلة أو الإسكندرية أو برج العرب فالحافلات ستكون من نادي الزمالك مع وجود وجبات لأعظم جمهور في العالم وهو جمهور الزمالك وهذا أقل شيء أقدمه لهم".

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا في ثاني جولات الدوري المصري غدا الأحد.

وكان الزمالك فاز في مباراته الأولى على سموحة بهدفين مقابل لا شيء.