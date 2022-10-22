الدرجة الثانية – الإقالة الأولى.. كهرباء الإسماعيلية يعلن رحيل مدربه

على الرغم من مرور جولتين فقط إلا أننا شهدنا الإقالة الأولى في دوري الدرجة الثانية المصري اليوم السبت رسميا.

وأعلن كهربا الإسماعيلية توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد كمال الذي قاده للصعود للدرجة الثانية.

وخاض كهرباء الإسماعيلية مباراتين، خسر من المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع منتخب السويس سلبيا بدون أهداف.

يذكر أن الموسم الماضي شهد تغيير 81 مدربا في الدرجة الثانية.

وجاء بيان كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

وجه المهندس سامي ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء رئيس مجلس إدارة نادى "كهرباء الإسماعيلية" شكره وتقديره للجهاز الفنى للفريق بقيادة الكابتن أحمد كمال المدير الفنى على الفترة التى تولى خلالها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلا أن بسبب ما تتطلبه الفترة المقبلة من تحقيق بعض النتائج الإيجابية سيتم منح الفرصة لجهاز فنى جديد لتلاشى بعض السلبيات ووضع إستراتيجية عمل جديدة خلال الفترة المقبلة من خلال اختيار جهاز فنى جديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادى فى بيان صحفى ،اليوم ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد الوقوف على بعض النقاط وإعادة الأمور لنصابها الطبيعى فى ظل الطفرة وحالة الصحوة التى تشهدها الساحة الرياضية ، بإعتبار أن نادى كهرباء الإسماعيلية بمثابة سفير لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى المنافسات الرياضية المختلفة خاصة بعد نجاح الفريق فى الصعود للدورى الممتاز "ب" لكرة القدم.

وأوضح "أبو ورده" أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة واللازمة لترتيب آليات وطبيعة العمل داخل النادى مع وجود تكليفات واضحة ومحددة لكافة أعضاء مجلس إدارة النادى بحيث يعود ذلك بالنفع على النادى وليس فريق بعينه ، مؤكدا أن مجلس إدارة الشركة وافق مؤخرا على دعم النادى بمبلغ ٥ ملايين جنيه لسد الاحتياجات المطلوبة واستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة بعض المبانى والمنشآت الموجودة داخل النادى.

وشدد على أنه لم ولن يتوان عن تقديم أى دعم أو مساندة للنادى خلال الفترة المقبلة شريطة تحقيق خطوات ونتائج إيجابية من أجل رفع اسم النادى عاليا بين أقرانه من الأندية الرياضية المختلفة وفى ظل سعيه لإستغلال الكوادر الموجودة داخل النادى من خلال حسن استغلالها وتوظيفها مما يعود بالنفع والفائدة.