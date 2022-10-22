إسلام سليماني يتحدث عن صدمة ضياع حلم المونديال

شدد إسلام سليماني لاعب منتخب الجزائر وبريست الفرنسي على مروره بفترة صعبة عقب فشل منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم 2022.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022 بالهزيمة القاتلة ضد الكاميرون في ملحق التصفيات بعد الهزيمة بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في عقب التعادل في مجموع المباراتين بهدفين لمثلهما.

وقال سليماني عبر "بي إن سبورتس": بالنسبة لي كانت خيبة أمل أن تودع اللعب في كأس العالم خلال آخر 30 ثانية في المباراة".

وشدد "في الشهر الأول بعد المباراة لم أتابع أي شيء يتعلق بكرة القدم وكأنها انتهت بالنسبة لي، لكن بعد ذلك أدركت أنها طبيعة اللعبة".

واختتم "المشاركة في هذه النسخة كان حلما بالنسبة للاعبين والمدربين واتحاد كرة القدم. صحيح أنني لعبت سابقا في كأس العالم لكن هذه النسخة استثنائية لأنها تقام في بلد عربي لأول مرة".

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

سليماني سبق وأن قاد منتخب الجزائر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وودع الخضر البطولة بعد الخسارة من ألمانيا بهدفين مقابل هدف، إذ أكمل رفاق مانويلا نوير مشوار اللقب والتتويج عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

مهاجم ليستر سيتي وليون وموناكو السابق شارك في 4 مباريات بكأس العالم 2014 وسجل هدفين.