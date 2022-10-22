إسلام سليماني يتحدث عن صدمة ضياع حلم المونديال

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

الجزائر - الكاميرون - تصفيات كأس العالم

شدد إسلام سليماني لاعب منتخب الجزائر وبريست الفرنسي على مروره بفترة صعبة عقب فشل منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم 2022.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022 بالهزيمة القاتلة ضد الكاميرون في ملحق التصفيات بعد الهزيمة بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في عقب التعادل في مجموع المباراتين بهدفين لمثلهما.

وقال سليماني عبر "بي إن سبورتس": بالنسبة لي كانت خيبة أمل أن تودع اللعب في كأس العالم خلال آخر 30 ثانية في المباراة".

أخبار متعلقة:
تين هاج: أريد استمرار رونالدو.. وهذا أكثر ما لم يعجبني في قرار استبعاده كأس العالم للسيدات.. المغرب في مجموعة ألمانيا وزامبيا تصطدم بـ إسبانيا الرياضية: المغرب يخوض ودية أخيرة في الإمارات قبل المشاركة بالمونديال مواعيد مباريات اليوم السبت 22-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي وتشيلسي ويونايتد وليفربول

وشدد "في الشهر الأول بعد المباراة لم أتابع أي شيء يتعلق بكرة القدم وكأنها انتهت بالنسبة لي، لكن بعد ذلك أدركت أنها طبيعة اللعبة".

واختتم "المشاركة في هذه النسخة كان حلما بالنسبة للاعبين والمدربين واتحاد كرة القدم. صحيح أنني لعبت سابقا في كأس العالم لكن هذه النسخة استثنائية لأنها تقام في بلد عربي لأول مرة".

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

سليماني سبق وأن قاد منتخب الجزائر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وودع الخضر البطولة بعد الخسارة من ألمانيا بهدفين مقابل هدف، إذ أكمل رفاق مانويلا نوير مشوار اللقب والتتويج عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

مهاجم ليستر سيتي وليون وموناكو السابق شارك في 4 مباريات بكأس العالم 2014 وسجل هدفين.

منتخب الجزائر إسلام سليمان
نرشح لكم
كأس العالم للسيدات.. المغرب في مجموعة ألمانيا وزامبيا تصطدم بـ إسبانيا الرياضية: المغرب يخوض ودية أخيرة في الإمارات قبل المشاركة بالمونديال حق مشروع وواقعي واستثماري.. حكاية 3 أندية إماراتية بملكية مصرية مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف لـ في الجول آخر مستجدات سوبر الأهلي والزمالك ريمونتادا في +90 تقود وفاق سطيف لاستعادة الانتصارات تحت قيادة البدري بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة الهلال السعودي يواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة موسم الدرعية تقرير مغربي: اعتقال 40 مشجعا في مباراة الرجاء وحسنية أغادير
أخر الأخبار
تنافس ثلاثي على جائزة لاع.ب الجولة في الدوري المصري دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح 3 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) نوتنجهام فورست.. صلاح يهدر الأول 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية – الإقالة الأولى.. كهرباء الإسماعيلية يعلن رحيل مدربه ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي