تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام نوتينجهام فورست، فيما اختار يورجن كلوب البدء بـ فابيو كارفاليو.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ جيمس ميلنر كظهير أيمن، فيما يبدأ جو جوميز بجانب فيرجيل فان ديك كقلبي دفاع في غياب إبراهيما كوناتي، وجويل ماتيب للإصابة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: فابينيو – كورتيس جونز– هارفي إيليوت - فابيو كارفاليو

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

ويلتقي ليفربول مع نوتنجهام فورست بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز المركز السابع برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز 20 (الاخير) برصيد 6 نقاط.

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