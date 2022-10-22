الرياضية: المغرب يخوض ودية أخيرة في الإمارات قبل المشاركة بالمونديال

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم خوض المنتخب الأول لمباراة ودية أخيرة له قبل المشاركة في كأس العالم 2022.

ووفقا لقناة "الرياضية" المغربية فإن المباراة ستكون في الإمارات في الـ17 من شهر نوفمبر المقبل.

لكن حتى الآن لم يتم تحديد المنافس لأسود الأطلس.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة في كأس العالم رفقة كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وكان منتخب المغرب خاض أربع مباريات ودية في الأشهر الأخيرة استعدادا للمونديال أمام كل من قطر وجامايكا وتشيلي وباراجواي.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب يقوده مدرب الوداد السابق وليد الركراكي عقب إقالة وحيد خليلوزيتش.