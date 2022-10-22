مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف لـ في الجول آخر مستجدات سوبر الأهلي والزمالك

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وتقام المباراة يوم الجمعة 28 أكتوبر بين الزمالك والأهلي على ملعب هزاع بن زايد.

وكشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي آخر مستجدات المباراة المرتقبة بين الفريقين

وقال العريفي لـ FilGoal.com: "يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر هو موعد وصول الفريقين استعدادا لخوض مباراة السوبر".

وأضاف "في اليوم ذاته سنرسل إلى الفريقين والاتحاد المصري لكرة القدم كافة التفاصيل وبرنامج يوم المباراة بشكل كامل".

وكشف "نتفاوض في الوقت الحالي مع مطرب عربي كبير لإحياء حفل المباراة وسيتم الإعلان الرسمي بمجرد الاتفاق معه".

وعن حكام المباراة أوضح " الطاقم التحكيمي يحدده الاتحاد المصري هو من يملك التفاصيل ولسنا مسؤولين عن ذلك".

وأقيمت النسخة السابقة من كأس السوبر على ملعب محمد بن زايد "الجزيرة" الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، فيما تقام المباراة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد الذي يسع لـ 25 ألف متفرج فقط