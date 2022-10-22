لا مزيد من نيران التنين.. بنفيكا ينتصر على بورتو في كلاسيكو البرتغال

حقق بنفيكا الفوز على بورتو بهدف دون رد بـ الكلاسيكو في قمة وافتتاح الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي.

وانتصر بنفيكا بفضل هدف رافا سيلفا.

المباراة التي أقيمت على ملعب الدراجاو معقل بنفيكا عرفت فوز الزوار الأول منذ مارس 2019 بالدوري.

وهو الأول لبنفيكا في جميع المسابقات أيضا على بورتو، إذ لم يخسر بورتو في 9 مباريات متتالية (7 فوز و2 تعادل).

ووسع بنفيكا الفارق مع بورتو في الصدارة إلى 6 نقاط.

فعزز النسور الصدارة برصيد 28 نقطة ودون خسارة، بينما توقف رصيد بورتو عند 22 نقطة في المركز الثاني.

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الشوط الأول من اللقاء لم يشهد أهدافا بل فرصا مهدرة وبطاقات متعددة.

أوديسيدس فلاكديموس حارس بنفيكا تصدى لانفراد من الإيراني مهدر طارمي في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 27 أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه استيفان إستاكيو بعد 3 دقائق من البطاقة الأولى.

وأكمل بورتو باقي المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 36 ردت العارضة رأسية رافا سيلفا.

شوط أول انتهى بإشهار 7 بطاقات، 6 صفراء وواحدة حمراء.

في الشوط الثاني، سجل رافا سيلفا هدف النسور الأول لكن هدفه ألغي مباشرة بداعي وجود تسلل على ديفيد نيريس الذي صنع الهدف في الدقيقة 72.

وبعد دقيقة من مراجعة تقنية الفيديو أعلن الحكم صحة الهدف.

الدقائق التالية مرت دون خطورة حقيقية، ليخطف نسر بنفيكا 3 نقاط من أرض التنين الذي لم يستطع أن ينفث نيرانه كما اعتاد.