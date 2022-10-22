الأب يقسو على ابنه.. باريس سان جيرمان يضرب أجاكسيو بثلاثية

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يحتفل مع ليونيل ميسي

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه أجاكسيو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الفرنسي.

وشهدت هذه المباراة مواجهة خاصة بين كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، ونجله جوردان جالتييه، مساعد مدرب أجاكسيو أوليفييه بانتالوني.

Football (CFA2) : Jordan Galtier vu par son père Christophe

سجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 24، بعد تمريرة حاسمة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأجرى جالتييه الأب تبديله الأول في الدقيقة 62 بنزول فيتينيا بدلا من ريناتو سانشيز، بينما حل بابلو سارابيا بدلا من كارلس سولير في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 78 انعكس الوضع بين مبابي وميسي، حيث صنع الفرنسي الهدف الثاني ليسجله البرغوث الأرجنتيني.

استمر التبادل ذاته في الهدف الثالث، إذ سجل مبابي من صناعة ليونيل في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة التالية مباشرة ترك مبابي موقعه لهوجو إكيتيكي، بينما خرج فابيان رويز وماركينيوس وأتى وارين إيمري وإلشاداي بيتشيابو بدلا منهما.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 32 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه لوريان الذي يواجه تروي يوم الأحد.

فيما تجمد رصيد أجاكسيو عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

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