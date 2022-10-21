كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في دوري المحترفين

حقق الزمالك فوزه الأول في دوري المحترفين لكرة اليد بالانتصار على دلفي في الجولة العاشرة من المسابقة.

وعاد الزمالك إلى المنافسات المحلية بعد تأجيل مبارياته الأولى بسبب مشاركته في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام سبورتنج بنتيجة 33-27 ضمن منافسات الدوري المصري، أمس الخميس في أولى مبارياته المحلية.

وغاب عن صفوف الزمالك أحمد الأحمر وحسن قداح وكريم هنداوي، وذلك لانضمامهم إلى فريق الخليج السعودي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وجاءت نتائج الجولة العاشرة:

المعادي 27-29 سموحة

سبورتنج 39-29 الجزيرة

دلفي 25-42 الزمالك

الطيران 35-27 العبور

الزهور 27-27 الشمس

طلائع الجيش 30-26 جزيرة الورد

هليوليدو 25-30 البنك الأهلي

ولم يخض الأهلي مبارياته بسبب المشاركة في بطولة سوبر جلوب، كأس العالم للأندية.