كرة يد - وصول ديفيد ديفيز لبدء مهمة تدريب الأهلي

وصل الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لـ يد الأهلي منذ قليل إلى القاهرة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد السبت لتقديم ديفيز إلى وسائل الإعلام ومعه مساعده الكرواتي فينيو لوسرت.

ويتسلم ديفيز المسؤولية عقب نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويملك ديفيد ديفيز مسيرة مميزة كلاعب، في عالم كرة اليد، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة 2005.

وخلال مسيرته التدريبية عمل ديفيز في أندية ومنتخبات عديدة، وسبق له قيادة نادي فردار ومنتخب روسيا، ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله على لقب أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا 2020، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا 2022، إلى جانب الفوز بلقب كأس المجر.

أما المدرب المساعد فينيو لوسيرت، فقد كان حارس مرمى وشارك في أكثر من 200 مباراة مع منتخب كرواتيا، وفاز معه بالميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية مرتين في عامي 1996 و2004، كما اختير أفضل لاعب في كرواتيا عام 1997.

وينتظر فريق يد الأهلي مواجهة قوية مع ماجديبورج الألماني في نصف نهائي لسوبر جلوب، غدا السبت.