قائمة كوريا المبدئية - 27 اسما بدون سون ومحترفي أوروبا.. وضياع حلم يونج

أعلن بابلو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية عن قائمة فريقه المبدئية لكأس العالم 2022.

وضمت القائمة الأولية 27 اسمًا، وسيتم تقليصهم إلى 26 في القائمة النهائية بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

هذه القائمة ليست كاملة، إذ ضمت فقط اللاعبين في أندية آسيا، من الدوري الكوري والياباني والصيني والسعودي والقطري.

وشهدت القائمة استبعاد المدافع المخضرم لي يونج، ظهير أيمن فريق سوون إف سي الكوري، والذي كان يستهدف مشاركته الثالثة في كأس العالم.

وغادر يونج فريقه جيونبوك على سبيل الإعارة في انتقالات الصيف، بحثا عن المزيد من وقت اللعب للحاق بالقائمة.

وتم استدعاء هذه الأسماء للمغادرة الرسمية من أراضي كوريا الجنوبية في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.

فيما لم تدرج القائمة أي من المحترفين في قارة أوروبا، وعلى رأسهم سون هيونج مين نجم توتنام وقائد المنتخب.

أيضا بين صفوف المحترفين المحتمل استدعاءهم في القائمة النهائية يأتي كل من: كيم مين جاي مدافع نابولي - لي جاي سونج لاعب وسط ماينز - هوانج هي تشان جناح ولفرهامبتون - هوانج إين بيوم لاعب وسط أولمبياكوس - لي كانج إين لاعب مايوركا - جيونج وو يونج لاعب فرايبورج - لي دونج جون لاعب هرتا برلين - لي دونج جيونج لاعب هانزا روستوك - هوانج أوي جو مهاجم أوليمبياكوس

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وغانا.

ويفتتح المنتخب الآسيوي منافساته في المونديال بمواجهة أوروجواي يوم 25 نوفمبر، ثم غانا يوم 28 نوفمبر، وأخيرا البرتغال في يوم 2 ديسمبر، وتقام جميع المباريات على ملعب المدينة التعليمية.

قائمة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى:

جو سون جيون (لاعب حر)

كيم سيونج جيو (الشباب السعودي)

جو هيون وو (أولسان هيونداي الكوري)

سونج بوم كيون (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

خط الدفاع:

كوون كيونج وون (جامبا أوساكا الياباني)

كيم مون هوان (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

كيم يونج جوون (أولسان هيونداي الكوري)

كيم جين سو (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

كيم تاي هوان (أولسان هيونداي الكوري)

بارك مينج يو (سوون إف سي الكوري)

بارك جي سو (جيمتشيون سانجمو الكوري)

يون جونج جيو (إف سي سيول الكوري)

لي سانج مين (إف سي سيول الكوري)

تشو يو مين (دايجيون هانا سيتيزين الكوري)

هونج تشول (دايجو إف سي الكوري)

خط الوسط:

كو سيونج بيوم (جيمتشيون سانجمو الكوري)

كوون شانج هون (جيمتشيون سانجمو الكوري)

كيم جينج جيو (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

نا سانج هو (إف سي سيول الكوري)

بايك سيونج هو (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

سون جون هو (شاندونج تايشان الصيني)

سونج مين كيو (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

يانج هيون جون (جانجوون إف سي الكوري)

أوم وون سانج (أولسان هيونداي الكوري)

جونج وو يونج (السد القطري)

خط الهجوم:

تشو جيو سونج (جيونبوك هيونداي موتورز الكوري)

أوه هيون جيو (سوون سامسونج بلو وينجز الكوري)