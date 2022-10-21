تقرير: بينهم الصحفي المصري.. 4 صحفيين فقط لم يمنحوا بنزيمة المركز الأول في الكرة الذهبية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة في حفل الكرة الذهبية

بحسب موقع "Sports.fr" الفرنسي، نال كريم بنزيمة نجم ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية باكتساح خرافي في تصويت الصحفيين.

وصوت 89 صحفيا لصالح بنزيمة في المركز الأول، من أصل 93 صحفيا يحق لهم التصويت.

واحتل كريم المركز الثاني في تصويت الصحفيين المصري والهولندي (بعد محمد صلاح) والسنغالي (بعد ساديو ماني).

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فيما جاء ثالثا في تصويت الصحفي السلوفيني بعد كيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي.

وكشفت مجلة "أونز مونديال" الفرنسية عن نقاط تصنيف اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية، حيث تصدر بنزيمة -34 عاما- القائمة المكونة من 30 لاعبا، بعد موسم مميز على كافة الأصعدة.

اكتساح بنزيمة ونقاط صلاح.. الترتيب الكامل لتصنيف الكرة الذهبية

وفاز بنزيمة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما توج هدافا للمسابقتين.

واكتسح المهاجم الفرنسي على صعيد النقاط، حيث تصدر بـ 549 نقطة، بفارق 356 نقطة عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني.

كريم بنزيمة ريال مدريد محمد صلاح الكرة الذهبية
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