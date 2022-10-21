أونز مونديال: اكتساح بنزيمة ونقاط صلاح.. الترتيب الكامل لتصنيف الكرة الذهبية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة في حفل الكرة الذهبية

كشفت مجلة "أونز مونديال" الفرنسية عن نقاط تصنيف اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية، التي توج بها كريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

وتصدر بنزيمة -34 عاما- القائمة المكونة من 30 لاعبا، بعد موسم مميز على كافة الأصعدة.

وفاز بنزيمة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما توج هدافا للمسابقتين.

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واكتسح المهاجم الفرنسي على صعيد النقاط، حيث تصدر بـ 549 نقطة، بفارق 356 نقطة عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني.

وحقق بنزيمة ثاني أعلى فارق نقاط بين الأول والثاني في تاريخ الكرة الذهبية، بعد كريستيانو رونالدو في 2016، الذي نال 745 نقطة مقابل 316 لصالح ليونيل ميسي، بفارق 429 نقطة.

وجاء محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس، وذلك برصيد 116 نقطة.

وإليكم الترتيب الكامل لقائمة الـ 30 في الكرة الذهبية:

1- كريم بنزيمة: 549 نقطة

2- ساديو ماني: 193 نقطة

3- كيفن دي بروين: 175 نقطة

4- روبرت ليفاندوفسكي: 170 نقطة

5- محمد صلاح: 116 نقطة

6- كيليان مبابي: 85 نقطة

7- تيبو كورتوا: 82 نقطة

8- فينيسيوس جونيور: 61 نقطة

9- لوكا مودريتش: 20 نقطة

10- إرلينج هالاند: 18 نقطة

11- هيونج مين سون: 5 نقاط

12- رياض محرز: 4 نقاط

13- سيباستيان هالر: نقطتين

14= رافاييل لياو: نقطتين

14= فابينيو: نقطتين

16- فيرجيل فان دايك: نقطة

17= كاسيميرو: نقطة

17= دوسان فلاهوفيتش: نقطة

17= لويس دياز: نقطة

20- كريستيانو رونالدو: صفر

21- هاري كين: صفر

22= برناردو سيلفا: صفر

22= ترينت ألكساندر ألرنولد: صفر

22= فيل فودين: صفر

25= داروين نونيز: صفر

25= كريستوفر نكونكو: صفر

25= جواو كانسيلو: صفر

25= أنطونيو روديجير: صفر

25= مايك مينيان: صفر

25= جوشوا كيميتش: صفر

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