قائمة هولندا المبدئية – استبعاد فان دي بيك وفيلتمان.. وتواجد شباب الوسط ونجوم الدوري الإنجليزي

أعلن لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا عن قائمة بلاده المبدئية لكأس العالم 2022.

وضمت القائمة 39 اسمًا، سيتم تقليصهم إلى 26 بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي لم يلعب مع المنتخب منذ مارس 2021، وتعرضت مسيرته لتراجع واضح منذ رحيله عن أياكس إلى مانشستر.

أيضا تم استبعاد جويل فيلتمان -30 عاما- مدافع برايتون، الذي لا يعتبر ضمن خطط فان خال العائد من الاعتزال التدريبي لقيادة هولندا في ولاية ثالثة.

وعاد فان خال في أغسطس 2021 خلفا لفرانك دي بور، وترجع مباراته الأخيرة مع المنتخب إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) الأخيرة، قبل شهرين من عودة فان خال.

بينما يتواجد العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي، مثل فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وسفين بوتمان مدافع نيوكاسل الواعد -22 عاما- وتيريل مالاسيا ظهير مانشستر يونايتد وناثان أكي مدافع مانشستر سيتي وباسكال سترويك لاعب ليدز يونايتد.

أما في الوسط يتواجد رايان جرافنبرش -20 عاما- لاعب بايرن ميونيخ، والواعد تشافي سيمونز -19 عاما- لاعب أيندهوفن.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى مع قطر والسنغال والإكوادور.

ويفتتح منتخب "الطواحين" منافسات المونديال بمواجهة السنغال في 21 نوفمبر على ملعب الثمامة، ثم يواجه الإكوادور يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته على ملعب خليفة الدولي، وأخيرا يواجه البلد المضيف قطر يوم الثلاثاء 29 نوفمبر على ملعب البيت.

🦁 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝: This is the longlist of 39 players where our final World Cup 2022 squad will be selected from! 📋#NothingLikeOranje | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5aGJMDcyVK — OnsOranje (@OnsOranje) October 21, 2022

قائمة هولندا

حراسة المرمى:

جاستن بيلو (فينورد الهولندي)

جاسبر سيليسين (نيمينجن الهولندي)

مارك فليكين (فرايبورج الألماني)

أندريس نوبيرت (هيرينفين الهولندي)

ريمكو باسفير (أياكس الهولندي)

خط الدفاع:

ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)

ميتشيل باكر (باير ليفركوزن الألماني)

دالي بليند (أياكس الهولندي)

سفين بوتمان (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)

ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)

ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)

دينزل دومفريس (إنتر ميلان الإيطالي)

جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الألماني)

تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد)

ديفين رينش (أياكس الهولندي)

باسكال سترويك (ليدز يونايتد)

جورين تيمبر (أياكس الهولندي)

ميكي فان دي فين (فولفسبورج الألماني)

فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)

خط الوسط:

ستيفن بيرجيس (أياكس الهولندي)

جوردي كلاسي (ألكمار الهولندي)

فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني)

مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)

رايان جرافنبرش (بايرن ميونيخ الألماني)

دافي كلاسين (أياكس الهولندي)

تيون كوبمينرز (أتالانتا الإيطالي)

تشافي سيمونز (أيندهوفن الهولندي)

كينيث تايلور (أياكس الهولندي)

جوس تيل (أيندهوفن الهولندي)

خط الهجوم:

ستيفن بيرخفاين (أياكس الهولندي)

بريان بروبي ( أياكس الهولندي)

لوك دي يونج (أيندهوفن الهولندي)

أرنوت دانجوما (فياريال الإسباني)

ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني)

كودي جاكبو (أيندهوفن الهولندي)

فينسنت يانسن (رويال أنتويرب البلجيكي)

نوا لانج (كلوب بروج البلجيكي)

دونيل مالين (بوروسيا دورتموند الألماني)

فاوت فيجورست (بشكتاش التركي)