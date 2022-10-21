انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (4) (0) إمبولي.. فوز عريض

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

مونزا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وإمبولي في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

بينما يحتل إمبولي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكين في الهجوم.. وثلاثي دفاع أمام إمبولي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية الدربي بداية للتعافي.. فلاهوفيتش ينصر يوفنتوس على تورينو يوفنتوس يوضح إصابة مدافعه ومدة غيابه

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 93: جووول الرااابع.. رابيو يودع عرضية دانيلو الأرضية في الشباك.

ق 82: جووول ثااالث.. ركنية لليوفي ورأسية جديدة لكن رابيو تسكن الشباك.

ق 64: مويس كين يسجل هدفا ويُلغي بداعي التسلل.

ق 55: جووووول الثااااني.. ركنية لليوفي ورأسية من ماكيني في منتصف المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 8: جووووول أوووول.. مويس كين يضع عرضية كوستيتش في الشباك.

بداية اللقاء

يوفنتوس إمبولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
لا مزيد من نيران التنين.. بنفيكا ينتصر على بورتو في كلاسيكو البرتغال الأب يقسو على ابنه.. باريس سان جيرمان يضرب أجاكسيو بثلاثية يوفنتوس يحقق فوزه الأكبر في الموسم ويسحق إمبولي بالأربعة رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة تقرير: بينهم الصحفي المصري.. 4 صحفيين فقط لم يمنحوا بنزيمة المركز الأول في الكرة الذهبية أونز مونديال: اكتساح بنزيمة ونقاط صلاح.. الترتيب الكامل لتصنيف الكرة الذهبية قائمة هولندا المبدئية – استبعاد فان دي بيك وفيلتمان.. وتواجد شباب الوسط ونجوم الدوري الإنجليزي تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكين في الهجوم.. وثلاثي دفاع أمام إمبولي
أخر الأخبار
حق مشروع وواقعي واستثماري.. حكاية 3 أندية إماراتية بملكية مصرية ساعة | الوطن العربي
مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف لـ في الجول آخر مستجدات سوبر الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
لا مزيد من نيران التنين.. بنفيكا ينتصر على بورتو في كلاسيكو البرتغال ساعة | الكرة الأوروبية
الأب يقسو على ابنه.. باريس سان جيرمان يضرب أجاكسيو بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تأثير إصابة الونش القديمة على الحالية.. وما بعد العملية الجراحية 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في دوري المحترفين 2 ساعة | كرة يد
يوفنتوس يحقق فوزه الأكبر في الموسم ويسحق إمبولي بالأربعة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كواليس عودة محمود عاشور للقائمة الدولية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي