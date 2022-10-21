بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة - نهائي كأس رئيس الدولة

خسر الوحدة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بمشاركة أحمد رفعت لصالح الشارقة بنتيجة 1-0.

المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي شهدت مشاركة رفعت أساسيا في اللقاء، وللمرة الثانية على التوالي.

وحصد الشارقة اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، كثاني أكثر الأندية المتوجة باللقب بعد شباب أهلي دبي صاحب الـ 10 ألقاب.

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وخسر الوحدة النهائي للمرة السادسة في تاريخه ليظل رصيده متوقفا عند لقبين آخرهما عام 2017.

وتحصل رفعت على خطأ لصالحه في الثواني الأولى من بداية اللقاء.

وحاول فريق الوحدة تهديد مرمى منافسه لكن دون خطورة محققة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 53 سدد الإسباني باكو ألكاثير ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة سكنت شباك الوحدة معلنا هدف اللقاء الوحيد.

في الدقيقة 62 خرج أحمد رفعت من أرض الملعب وعوضه خليل إبراهيم.

وأهدر إسماعيل مطر قائد الوحدة المخضرم فرصة التقدم برأسية مرت بجوار القائم.

وضاعت على الوحدة فرصة التعادل من جديد بهجمة مزدوجة في الدقائق الأخيرة.

لتنتهي المباراة بفوز الشارقة الذي يضم في صفوفه أيضا البوسني ميراليم بيانيتش واليوناني كوستاس مانولاس.

وسيلتقي الوحدة يوم الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر مع الظفرة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

أحمد رفعت الشارقة الوحدة
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