تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكين في الهجوم.. وثلاثي دفاع أمام إمبولي

يقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش ومويس كين هجوم يوفنتوس ضد إمبولي في افتتاح مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ويبدأ دانييلي روجاني في خط الدفاع، إذ يلعب يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة مدافعين.

وتفوق يوفنتوس على تورينو بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية بدربي تورينو.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزيني

الدفاع: دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

الوسط: خوان كوادرادو – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – مويس كين

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

بينما يحتل إمبولي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.