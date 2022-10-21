تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكين في الهجوم.. وثلاثي دفاع أمام إمبولي
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش ومويس كين هجوم يوفنتوس ضد إمبولي في افتتاح مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.
ويبدأ دانييلي روجاني في خط الدفاع، إذ يلعب يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة مدافعين.
وتفوق يوفنتوس على تورينو بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية بدربي تورينو.
تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزيني
الدفاع: دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – دانيلو
الوسط: خوان كوادرادو – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش
الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – مويس كين
ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
بينما يحتل إمبولي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
نرشح لكم
رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة تقرير: بينهم الصحفي المصري.. 4 صحفيين فقط لم يمنحوا بنزيمة المركز الأول في الكرة الذهبية أونز مونديال: اكتساح بنزيمة ونقاط صلاح.. الترتيب الكامل لتصنيف الكرة الذهبية قائمة هولندا المبدئية – استبعاد فان دي بيك وفيلتمان.. وتواجد شباب الوسط ونجوم الدوري الإنجليزي مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (0) إمبولي.. جووووول الثااااني حوار - ميسي: الكثير أرادوا كوبا أمريكا من أجلي.. وهذان المرشحان الأبرز للفوز بكأس العالم "أصبح جزءا أساسيا".. أرسنال يربط جابريل ماجاليس بعقد طويل الأجل سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع تورام