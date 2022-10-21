كرة يد - لاعب الخليج لـ في الجول: هذه حظوظ الأهلي أمام ماجديبورج في سوبر جلوب

تحدث الصربي نيمانيا ملادينوفيتش لاعب فريق الخليج السعودي لكرة اليد عن الخسارة الأخيرة أمام ماجديبورج الألماني منافس الأهلي القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وقال ملادينوفيتش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نشعر بالفخر. لا يمكن أن نحزن على خسارة مباراة ضد واحد من أفضل الفرق في العالم".

وأضاف "هناك فارق كبير في الجودة. قدمنا أداء جيدا ولعبنا بمستوى عال".

وأوضح "نحن فريق تنافسي ولدينا لاعبين بجودة عالية، ولا بد أن أذكر حسن قداح لأنه كان رائعا في مباراة الأمس".

وكان الخليج قد ضم ثلاثي الزمالك حسن قداح وأحمد الأحمر وكريم هنداوي لخوض منافسات سوبر جلوب.

وتابع ملادينوفيتش "ما صنع الفارق معنا في المباراة أننا كنا نعرف ضد من نلعب، وأننا كنا نلعب بدون ضغط كذلك".

وأخيرا عن مواجهة ماجديبورج ضد الأهلي قال: "الأهلي فريق تنافسي وقتالي للغاية ولديهم لاعبين يصنعون الفارق. في النهاية إنها 7 لاعبين ضد 7 آخرين، وأتمنى لهم التوفيق".

وتغلب ماجديبورج على الخليج أمس -الخميس- بنتيجة 35-29 في ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتصدر الفريق الألماني مجموعته ليتأهل إلى نصف النهائي حيث سيلاقي الأهلي، الذي فاز بدوره على بنفيكا البرتغالي 29-28.

بينما انتقل الخليج لخوض مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ليواجه بنفيكا.

ويعد ماجديبورج هو حامل لقب البطولة بعدما فاز بها العام الماضي على حساب برشلونة الإسباني.

ولم يسبق للأهلي التتويج باللقب فيما يظل أفضل إنجاز له التأهل لنهائي نسخة عام 2007 التي أقيمت في مصر آنذاك.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".