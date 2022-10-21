سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع تورام

يخطط بايرن ميونيخ للتعاقد مع الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ.

ويمتد تعاقد ماركوس تورام مع الفريق الألماني حتى عام 2023.

وبحسب "سكاي" ألمانيا فإن اسم تورام تم مناقشته داخليا في بايرن وبات خيارا مطروحا لقيادة هجوم الفريق وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن بايرن لا يزال هادئ في هذه المرحلة تجاه اللاعب ولم يتخذ خطوة جدية، لرغبته في تحديد مستقبل تشوبو موتينج أولا.

فما كشفت صحيفة "بيلد" عن أن يوليان ناجلسمان لا يعارض التعاقد مع تورام، خاصة أن المهاجم الفرنسي سيكون مجاناً في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ماركوس هو ابن ليليان تورام نجم الكرة الفرنسية السابق وأحد أفراد الجيل الفائز بلقب كأس العالم عام 1998.

واللاعب المزدوج الجنسية –حيث يحمل الإيطالية لميلاده هناك والفرنسية من والده- انضم إلى مونشنجلادباخ قادما من جانجامب الفرنسي في صيف 2019.

وعلى المستوى الدولي خاض تورام 4 مباريات بقميص المنتخب الفرنسي وصنع هدفا وحيدا.