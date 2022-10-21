مران الزمالك - تعليمات لـ شيكابالا.. عودة عواد وتجهيز عمرو السيسي

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة للاعبي الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشدد المدير الفني على ضرورة الاستعداد بقوة للمباريات المقبلة في ظل أهميتها، وضرورة التركيز في الفترة الحالية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

وأوضح فيريرا في حديثه مع اللاعبين أن الزمالك يمتلك المجموعة الأفضل من اللاعبين و ليس عليهم التأثر بأي غيابات في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق في المران بشكل طبيعي، بعدما أدى تدريبات تأهيلية في مران الأمس.

وخاض عواد مران تأهيلي أمس في صالة الألعاب الرياضية بجانب تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب بسبب الإجهاد.

وانتظم محمد عواد في تدريبات الحراس برفقة زملائه محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ووجه فيريرا تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق خلال جلسة سريعة في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، مشيدا بأدائه في المباراة الماضية أمام سموحة، ومطالبا إياه بالاستمرار على نفس الأداء وقتما يشارك، كما منحه بعض التعليمات الفنية.

وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة رباعي الشباب عبد الرحمن علي مدافع 2003 وحاتم سكر الظهير الأيسر من مواليد 2001 وثنائي خط الوسط ماجد هاني وطارق علاء.

كما خاض عبدالله جمعة وعمرو السيسي برنامجا تدريبيا خاصا تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية وفنية بالكرة بالإضافة إلى التدريب على التمريرات السريعة والكرات الرأسية والمرور من الحواجز الحديدية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز عمرو السيسي بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، بجانب عبدالله جمعة الذي يؤدي المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية قبل انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري.