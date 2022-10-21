انتهت: نهائي كأس رئيس الدولة - الوحدة (0) - (1) الشارقة
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوحدة والشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.
ويبدأ أحمد رفعت المباراة أساسيا من أجل حصد لقبه الأول مع الوحدة.
ويبحث الوحدة عن لقبه الثالث والأول منذ 2017، بينما يسعى الشارقة للفوز باللقب التاسع.
المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
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ق 62 خروج أحمد رفعت ونزول خليل إبراهيم
ق 52 جووووول باكو ألكاسير مهاجم برشلونة السابق يتقدم لفريق الشارقة من ركلة حرة مباشرة رائعة في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 20: محاولات من رفاق أحمد رفعت دون خطورة محققة على مرمى الشارقة.
بداية اللقاء
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