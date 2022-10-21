الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الثانية
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 17:37
كتب : رضا السنباطي
انفرد زد والقناة بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصرية بعد نهاية الجولة الثانية.
ويتذيل إيسترن كومباني والإعلاميين، الترتيب بعد نهاية الجولة.
وحصد زد والقناة العلامة الكاملة، إذ يعد زد الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة برصيد 4 بالتساوي مع المصرية للاتصالات.
فيما يعد القناة الأقوى دفاعيا بالحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية:
وجاء ترتيب الجولة الثانية:
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