الدرجة الثانية – التعادل السلبي يحسم 3 مباريات في القاهرة.. وسلطان يقود زد للصدارة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 17:22

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

حسم التعادل السلبي نتيجة 3 مباريات في الجولة الثانية من مجموعة القاهرة لـ دوري الدرجة الثانية المصرية.

وانتهت مباريات، بتروجت مع المصرية للاتصالات، وكهرباء الإسماعيلية مع منتخب السويس، والعبور بالقليوبية مع السكة الحديد، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وانتصر وادي دجلة على إيسترن كومباني بهدف دون رد سجله علي حسين.

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وفاز زد على الإعلاميين بنتيجة 2-1، فسجل مصطفى سلطان وأحمد الصعيدي هدفي زد، وسجل وائل فراج هدف الإعلاميين الوحيد.

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وتفوق الترسانة خارج أرضه على بورتو السويس بهدف دون مقابل من توقيع يسري وحيد.

وبنفس النتيجة فاز القناة على الإنتاج الحربي بفضل هدف ميشو عمارة.

وانتهت مباراة مستقبل وطن مع النصر بالتعادل بهدف لكل فريق، سجل للمستقبل أوجستين أوتو وكريم سعيد للنصر.

مجموعة الصعيد

استكملت باقي مباريات الجولة الثانية من مجموعة الصعيد وشهدت فوز أسمنت أسيوط على ملوي بنتيجة 2-0.

وبنفس النتيجة تفوق ديروط على الألومنيوم.

مجموعة القاهرة الدرجة الثانية زد
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