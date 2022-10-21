مؤتمر أنشيلوتي: أريد أن أشكر والدي لاعبو ريال مدريد على جودة أبنائهم

وجّه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الشكر إلى والدي لاعبي ريال مدريد على جودة أبنائهم العالية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي أقيم قبل مواجهة إشبيلية في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "الفريق يشعر أنه بخير، كل مباراة لها تفاصيلها الخاصة. نحن سنواجه إشبيلية الذين يحاولوا الخروج من فترة صعبة، ويقومون بعمل جيد".

وأضاف "الاستمرارية في كرة القدم مهمة، الفريق يضحي بنفسه في كل مباراة هذا تحد، أحيانا ننظر إلى أنفسنا كثيرًا في المرآة، هناك هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتحسين المستوى الجماعي أما على المستوى الشخصي من الصعب تحسين هؤلاء اللاعبين. علينا أن نشكر والدي هؤلاء اللاعبين، الذين قدموا لنا أبناء ممتازين".

وتابع "هل تشعر أنك فريق لا يقهر؟ لا، في تاريخ كرة القدم لا يوجد من لا يقهر. أي فريق يتفوق عليك بجودة أكثر أو أقل. في كرة القدم، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تحدد النتيجة. نحن نقوم بعمل جيد ونريد الاستمرار".

وعن غيابات الفريق، أوضح "غدا يعود كورتوا، سيبايوس الغائب الوحيد، والباقي قد تعافوا. إذا أجريت بعض التغييرات فسيكون لتفادي مشاكل قد تحدث في المستقبل".

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.