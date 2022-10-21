الضربات تتواصل لـ فرنسا.. ماينيان يغيب عن كأس العالم
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 16:36
كتب : FilGoal
يغيب مايك ماينيان حارس مرمى ميلان عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 رسميا.
مايك مينيان
النادي : ميلان
وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "نشعر بالأسف لماينيان لأنه قام بكل شيء ليعود للفريق".
وواصل "كان ماينيان يدفع نفسه للعب وأظهرت الفحوصات شفائه وأصيب في عضلة مختلفة وتلك الإصابة سوف تتسبب في غيابه على الأقل حتى شهر يناير المقبل".
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان تشيلسي غياب لاعبه ومنتخب فرنسا نجولو كانتي عن الملاعب لأربعة أشهر.
في المقابل يأمل منتخب فرنسا في تواجد بول بوجبا معه في المونديال بعدما اقترب من العودة للمشاركة في المران رفقة فريقه يوفنتوس بعد العملية الجراحية التي خضع لها.
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة في المونديال بجوار كل من تونس والدنمارك وأستراليا.
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