ريبيري يعلن اعتزال كرة القدم

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

فرانك ريبيري - سالرنيتانا

أعلن فرانك ريبيري اعتزال كرة القدم في سن الـ 39 عاما.

فرانك ريبيري

النادي : ساليرنيتانا

ونشر ريبيري عبر حسابه الشخصي على تويتر خبر اعتزاله، وقال: "الكرة تتوقف لكن المشاعر التي بداخلي لا".

وأضاف:"كنت أتمنى المواصلة لكن الألم في ركبتي يزداد سوءا، والأطباء نصحوني بالاعتزال، هذه فقط نهاية مرحلة، في الأيام القادمة سيكون هناك جزء جميل جديد".

ويعلق ريبيري حذائه بعد مسيرة حافلة بالألقاب، حيث فاز بلقب لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما حصد 9 ألقاب في الدوري الألماني و6 كأس ألمانيا و1 كأس تركيا مع جالاتا سراي.

ريبيري بدأ مسيرته مع بولون الفرنسي ثم أولمبيك أليس، وانتقل إلى بريست ثم ميتز، وبعدها رحل إلى جالاتا سراي التركي، قبل أن يعود لفرنسا ويلعب لمارسيليا.

ثم ذهب إلى بايرن ميونخ ليبدأ رحلة مع الألقاب عام 2007 لحين رحيله صيف 2019 ويغادر صوب إيطاليا إلى فيورنتينا.

وأنهى المهاجم الفرنسي مسيرته الكروية في ساليرنيتانا الإيطالي بعد خوض مباراتين الموسم الجاري.

ريبيري بايرن ميونيخ
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