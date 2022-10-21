عودة كورتوا وتواجد بنزيمة في قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 15:14
كتب : FilGoal
شهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة للقاء إشبيلية في الدوري الإسباني تواجد تيبو كورتوا وكريم بنزيمة فيها.
تيبو كورتوا
النادي : ريال مدريد
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وعاد كورتوا لقائمة ريال مدريد بعدما غاب عنها لست مباريات متتالية بداية من الثاني من شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابته في عرق النساء.
وكان أندري لونين هو من يحرس عرين ريال مدريد خلال تلك المباريات التي غاب فيها كورتوا عن المشاركة.
كما تواجد بنزيمة في القائمة بعد شكوك حول عدم قدرته على الانضمام لها بعد شعوره ببعض الآلام ومغادرته للمران.
ويستضيف ريال مدريد منافسه إشبيلية غدا السبت في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.
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