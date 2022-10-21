عودة كورتوا وتواجد بنزيمة في قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية

شهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة للقاء إشبيلية في الدوري الإسباني تواجد تيبو كورتوا وكريم بنزيمة فيها.

وعاد كورتوا لقائمة ريال مدريد بعدما غاب عنها لست مباريات متتالية بداية من الثاني من شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابته في عرق النساء.

وكان أندري لونين هو من يحرس عرين ريال مدريد خلال تلك المباريات التي غاب فيها كورتوا عن المشاركة.

كما تواجد بنزيمة في القائمة بعد شكوك حول عدم قدرته على الانضمام لها بعد شعوره ببعض الآلام ومغادرته للمران.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إشبيلية غدا السبت في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.