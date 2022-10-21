خبر في الجول – الونش يقترب من السفر إلى إنجلترا لإجراء عملية جراحية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

يقترب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من السفر إلى إنجلترا لإجراء عملية جراحية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الطبي للزمالك تواصل مع أكثر من طبيب لمعرفة الأنسب فيهم لإجراء العملية، والأقرب سيكون في إنجلترا مع الطبيب المتخصص في إصابات مشابهة والذي كان مشرفا على علاج محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قال في وقت سابق: "الونش لديه قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف وهذا هو الحسد".

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وأردف "الونش سيغيب لثلاثة أشهر وأحمل منتخب مصر مسؤولية ما حدث".

وبرر "لأن الونش عاد من منتخب مصر إلى الزمالك مصابا، الونش لم يتعرض للإصابة في الزمالك بل جاء إلينا مصابا وشارك فازدادت إصابته".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الونش يعاني من إصابة في الأوتار الخلفية للركبة.

ومن المتوقع أن تكون فترة غياب الونش عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز على سموحة بهدف دون رد في ملعب المقاولون العرب أمس الأربعاء.

الزمالك الونش
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