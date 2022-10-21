ريليفو: رغم مغادرة التدريبات.. بنزيما في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

غادر كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد تدريبات الفريق مبكرا على هامش المران الأخير قبل مواجهة إشبيلية.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

خرجت منصة ريليفو في البداية وذكرت أن الشكوك تحوم حول مشاركة بنزيمة في مباراة إشبيلية بسبب إصابة.

لكن عادت المنصة الإسبانية وأوضحت أن خروج اللاعب الفرنسي ليس بسبب الإصابة بل شعور فقط بعدم الراحة ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمباراة الغد.

وتوج بنزيمة مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه متفوقا على ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروين.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني الموسم الماضي.

ونال المهاجم الفرنسي بجائزة هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بنزيمة سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.