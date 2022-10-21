جائزة جديدة.. جافي يتوج بالفتى الذهبي

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

جافي مع جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم

بعد أيام قليله من فوزه بجائزة الكوبا كأفضل لاعب شاب في العالم، توج جافي بتتويج جديد وتلك المرة الفتى الذهبي.

بابلو مارتن جافي

النادي : برشلونة

وأصبح جافي ثاني لاعب من برشلونة على التوالي يظفر بعد زميله بيدري.

وكان بيدري توج كذلك بجائزتي الكوبا الممنوحة من صحيفة "ليكيب" الفرنسية وكذلك الفتى الذهبي التي تمنح من الصحفيين في أوروبا العام الماضي.

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وأصبح جافي ثالث لاعب من برشلونة بشكل عام يظفر بالجائزة بعد ليونيل ميسي في عام 2005 وبيدري العام الماضي.

كما أن اللاعبين الإسبان أصبحوا أكثر من يحقق الجائزة بواقع أربع مرات بعد سيسك فابريجاس وإيسكو وبيدري.

أما برشلونة فأصبح أكثر نادي يحقق الجائزة بواقع ثلاث مرات.

جافي برشلونة
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