بنك أبو ظبي الأول يرعى الأهلي لـ4 سنوات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع بنك أبو ظبي الأول مصر ليكون أحد رعاته بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

وجاء بيان الأهلي المنشور عبر موقعه الرسمي كالتالي:

«بنك أبو ظبي الأول مصر» «الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي» لمدة أربع سنوات

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أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع «بنك أبو ظبي الأول مصر» لمدة أربع سنوات قادمة «الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي».. جاءت هذه الخطوة الناجحة ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة للنادي في تسويق حقوق الرعاية وتحقيق أكبر عائد مالي بالشراكة مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفة.. وذلك بالتعاون والتنسيق المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي.. يسعى النادي الأهلي من خلال هذا التعاقد إلى تعظيم موارده المالية لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية والبنية التحتية..

في المقابل يهدف بنك أبو ظبي الأول مصر الذي حقق نجاحات رائعة على مدار السنوات الماضية إلى استثمار شعبية النادي الأهلي وأرقامه القياسية للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية من العملاء.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن في يوم 23 أغسطس الماضي، عن اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.

وقبل أيام أعلن الأهلي تعاقده مع شركة اتصالات لتكون راعي للفريق لأربع سنوات مقبلة كذلك.

الأهلي بنك أبو ظبي الأول مصر
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