هل سيغيب نوير عن كأس العالم؟ ناجسلمان يجيب

أجاب يوليان ناجسلمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ على إمكانية غياب مانويل نوير عن كأس العالم بسبب الإصابة.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ويعاني نوير من مشاكل في الكتف وغاب عن أخر مباراتين للفريق في، واحدة في الدوري الألماني والآخرى في دوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن.

وقال ناجسلمان في المؤتمر الصحفي: "نوير لن يلعب غدا أمام هوفنهايم، لا يزال يشعر ببعض الألم ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن نهدف لعودته في مباراة ماينز في الدوري. إصابته في مكان صعب للغاية مفصل الكتف".

وتابع "سيغيب عن كأس العالم؟ لا أعتقد ذلك، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يرعب جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره هوفنهايم غدا السبت في الثالثة والنصف عصرا في الجولة الـ12 من الدوري الألماني.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر يونيون برلين.

ويقابل بايرن ميونيخ نظيره برشلونة الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ حسم تأهلة إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة.