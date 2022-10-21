مران الأهلي – تدريبات بدنية.. ومحاضرة من كولر

استأنف الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة أسوان في ثاني جولات الدوري المصري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لـ20 دقيقة في الجيمانزيوم اليوم الجمعة قبل استكمال المران في الملعب.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة في الملعب لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام ‏فريق الشباب بالنادي، في إطار حرص الجهاز الفني علي تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة ‏المقبلة.

وشارك بيرسي تاو في ودية أمس أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت ‏إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته، والتأكد بشكل ‏تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة ‏الماضية. ‏

وكان الأهلي فاز في المباراة الأولى له في الدوري على الإسماعيلي بهدف سجله شادي حسين.