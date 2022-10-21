نيفيز: برشلونة؟ من منا لا يريد اللعب هناك

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - ولفرهامبتون

أبدى روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون ترحيبه بالانضمام إلى برشلونة بعد أنباء الاهتمام من الجانب الكتالوني خلال الفترة الحالية.

ويسعى برشلونة لإيجاد بديل سيرجيو بوسكيتس الذي تحيط الشكوك حول استمراره لموسم آخر في الفريق، ووقع الاختيار على نيفيز ضمن قائمة المرشحين.

وقال اللاعب البرتغالي في تصريحات لـ Canal11: "برشلونة؟ من منا لا يريد اللعب له، إنه أمر طبيعي".

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وأضاف "إذا سألتني بشكل عام فكل اللاعبين يريدون اللعب لبرشلونة، إنه أحد أفضل الأندية في العالم. وشرف لي أن أكون مرتبطا بهذا الفريق".

ويمتلك نيفيز عقدا مع وولفرهامبتون ينتهي في صيف 2024.

وكان نيفيز انضم إلى وولفز قادما من بورتو البرتغالي صيف 2017، ومنذ ذلك الحين خاض صاحب الـ25 عاما مع الذئاب 223 مباراة وسجل 26 هدفا.

وشارك البرتغالي الموسم الحالي مع وولفرهامبتون في 11 مباراة وسجل هدفين.

وعلى الجانب الآخر، فقد بدأت بداية نهاية حكاية بوسكيتس مع برشلونة ومن المتوقع أن يرحل صاحب الـ34 عاما الصيف المقبل صوب الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة الصيف المقبل، وشارك في 11 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

روبن نيفيز برشلونة ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الإسباني
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