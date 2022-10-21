رزاق أوموتويوسي: سامسون لاعب قوي ولكن.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر

طالب رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق جماهير ناديه بالصبر على مواطنه سامسون أكينيولا مؤكدا أنه بمثابة إضافة كبرى للفريق.

وتحدث أوموتويوسي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "تواجد سامسون أكينيولا مع الزمالك شيء يسعدني أعرف جيدا معنى التواجد مع هذا النادي في ظل دعم الكبير من مشجعيه".

وواصل "أعرف أن سامسون عاش ليلة مميزة في ظهوره مع الزمالك وتسجيله لهدف".

وعن أكينيولا قال اللاعب البنيني: "هو لاعب ربما أقوى مني كل ما يحتاجه هو بعض اللمسات الفنية وهذه مهمة المدير الفني ليمنحه الثقة ويجعله قويا على المستوى الفني مثلما هو قوي على المستوى البدني".

وأتم "سيكون إضافة للزمالك بكل تأكيد وسيتحسن مع مرور الوقت لأنه قد حان الوقت له ليظهر قدراته وأتحدث معه وأعرف أنه يريد تقديم شيئا جيدا مع الزمالك وأتمنى أن يعطيه الجمهور بعض الوقت ليثبت نفسه".

وسبق لرزاق ارتداء قميص الزمالك بين عامي 2011 و2013.