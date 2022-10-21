بوكيتينو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

ظهر ماوريسيو بوكيتينو مرشحا لتدريب أستون فيلا بعد إقالة ستيفن جيرارد على خلفية سلسلة النتائج السيئة.

وبحسب "تليتجراف" الإنجليزية فإن إدارة أستون فيلا وجهّت أنظارها نحو بوكيتينو الذي لا يشغر أي وظيفة منذ رحيله عن قيادة باريس سان جيرمان.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

وأضافت الصيحفة أنّ أستون فيلا وضع اختيارا آخر على الطاولة حال تعقد المفاوضات مع بوكتينيو وهو توماس فرانك المدير الفني الحالي لـ برينتفورد ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان أستون فيلا أعلن إقالة جيرارد من منصبه أمس الخميس عقب الهزيمة من فولام بثلاثية دون رد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد 6 هزائم و3 تعادلات وفوزين تحت قيادة جيرارد.

وكان جيرارد قد جاء على رأس أستون فيلا منتصف الموسم الماضي خلفا لدين سميث.

وخاض جيرارد إجمالا مع الفيلا 40 مباراة فاز في 13 وهُزم في 19 وتعادل 8 مرات.

وسجل أستون فيلا معه 49 هدفا واستقبل 52 آخرين.