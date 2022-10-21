بوكيتينو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

ظهر ماوريسيو بوكيتينو مرشحا لتدريب أستون فيلا بعد إقالة ستيفن جيرارد على خلفية سلسلة النتائج السيئة.

وبحسب "تليتجراف" الإنجليزية فإن إدارة أستون فيلا وجهّت أنظارها نحو بوكيتينو الذي لا يشغر أي وظيفة منذ رحيله عن قيادة باريس سان جيرمان.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

أخبار متعلقة:
تليجراف: بوكيتينو المرشح الأول لتدريب أستون فيلا بدلا من جيرارد بوكيتينو: جميع من واجهوا ريال مدريد في دوري الأبطال عليهم تعيين طبيبا نفسيا تقارير: بوكيتينو يودع باريس سان جيرمان بالصور.. زيدان يقترب من خلافته ليس زيدان.. ليكيب: باريس سان جيرمان يتفق مع خليفة بوكيتينو

وأضافت الصيحفة أنّ أستون فيلا وضع اختيارا آخر على الطاولة حال تعقد المفاوضات مع بوكتينيو وهو توماس فرانك المدير الفني الحالي لـ برينتفورد ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان أستون فيلا أعلن إقالة جيرارد من منصبه أمس الخميس عقب الهزيمة من فولام بثلاثية دون رد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد 6 هزائم و3 تعادلات وفوزين تحت قيادة جيرارد.

وكان جيرارد قد جاء على رأس أستون فيلا منتصف الموسم الماضي خلفا لدين سميث.

وخاض جيرارد إجمالا مع الفيلا 40 مباراة فاز في 13 وهُزم في 19 وتعادل 8 مرات.

وسجل أستون فيلا معه 49 هدفا واستقبل 52 آخرين.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي بوكيتينو
نرشح لكم
رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد تحت 21 عاما مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية مؤتمر تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع.. ودي يونج يحب مركزه الجديد حوار في الجول - جوردان لوكاكو: ليس هناك مال في العالم كفيل بشراء سعادة لحظتي مع روميلو الراحل الخامس.. أستون فيلا يقيل جيرارد الحادي عشر.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق فياريال تشاكا يكشف السر وراء هدفه أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي رونالدو يصدر بيانا بعد استبعاده من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي
أخر الأخبار
رزاق أوموتويوسي: سامسون لاعب قوي ولكن.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر 37 دقيقة | الكرة المصرية
بوكيتينو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكومي: اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة في الإسماعيلي 48 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد تحت 21 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: الونش يغيب لـ3 أشهر.. وأحمل المنتخب مسؤولية إصابته ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع.. ودي يونج يحب مركزه الجديد 11 ساعة | الكرة الأوروبية
هل سيغير الداخلية ملعب السويس الجديد؟ رضا شحاتة يجيب 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي