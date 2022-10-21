الكومي: اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة في الإسماعيلي

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إلغاء منصب مدير الكرة في الدراويش بعد إقالة حسني عبد ربه.

وتحدث الكومي لقناة "أوت تايم سبورتس 1" قائلا: "تحدثت مع خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق واتفقنا على عدم تواجد منصب مدير الكرة في الإسماعيلي".

وأردف "وهو مع طاقمه الفني سيقومون بهذا الدور لأنه لديه أربعة مساعدين مع تواجد لجنة صغيرة من اللاعبين تضم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش للتواصل مع اللاعبين".

وبسؤاله عن حصول بعض اللاعبين على رفض على الشيك الخاص بمستحقاتهم قال: "بعض اللاعبين حصلوا على رفض على الشيك الخاص بهم؟ أعرفهما هما عمرو الحلواني ومحمود عبد العاطي "دونجا" كان من المفترض أن يتنازلوا عن مستحقاتهم بعد الرحيل".

وكان عمرو الحلواني رحل عن الإسماعيلي عقب نهاية تعاقده، فيما انضم دونجا إلى بيراميدز.

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الإسماعيلي في الجولة الثانية أمام غزل المحلة يوم 24 أكتوبر الجاري.