رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد تحت 21 عاما

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يوناتيد في مقر تدريبات الفريق عقب قرار مدرب الفريق إريك تين هاج باستبعاده من لقاء تشيلسي المقبل.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وجاء قرار تين هاج عقب رفض رونالدو المشاركة كبديل في لقاء توتنام وغادر ملعب أولد ترافورد بالكامل رغم سير اللقاء.

وشارك رونالدو بحسب "ديلي ميل" اليوم رفقة الفريق تحت 21 عاما قبل أن يتدرب بمفرده رفقة المدربين.

🎥 🔴 Cristiano Ronaldo arriving at training this morning after he walked off the pitch before full-time against Tottenham pic.twitter.com/bdkfiZkuyJ — Football Daily (@footballdaily) October 21, 2022

ماذا حدث؟

بدأ كل شيء في الصيف، حين تأخر رونالدو عن حضور الفترة التحضيرية، وسط أنباء تؤكد رغبته في الرحيل وبحثه عن فريق جديد.

وبعد انضمامه متأخرا إلى التحضيرات، لم يجد البرتغالي مكانه الأساسي محجوزا، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.

على الناحية الأخرى بدأ رونالدو جميع مباريات يونايتد الأربع في الدوري الأوروبي، وفي جميع المسابقات سجل هدفين وصنع هدفا.

واقعة ترك الملعب ليست الأولى من جانب النجم البالغ من العمر 37 عاما هذا الموسم، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

هذه المرة التقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج صوب غرفة خلع الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنام والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

رد الفعل

مانشستر يونايتد أعلن استبعاد رونالدو من مباراة تشيلسي وقال في بيان مقتضب: "كريستيانو رونالدو لن يكون مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة السبت ضد تشيلسي. بقية القائمة تركز على التحضير لهذه المباراة".

فيما رّد رونالدو في بيان عبر "إنستجرام": "كما فعلت دائما طوال مسيرتي أحاول أن أعيش وأن ألعب باحترام تجاه زملائي والمنافسين والمدربين، هذا لم يتغير، أنا لم أتغير.

أنا نفس الشخص المحترف الذي كنت عليه طوال الـ20 عاما الماضية وأنا ألعب كرة القدم، ولعب الاحترام دائما دورا هاما للغاية في عملية اتخاذي للقرارات.

لقد بدأت في سن صغيرة جدا، وكان اللاعبون الأكبر سنا وأصحاب الخبرات في غاية الأهمية بالنسبة لي، لذا حاولت دائما أن أكون مثالا بنفسي يحتذى به للشباب الذين يلعبون في الفرق التي لعبت لها.

لكن لسوء الحظ هذا ليس ممكنا دائما، وأحيانا تتحكم المشاعر فينا في بعض اللحظات.

في الوقت الحالي، أشعر أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد في كارينجتون -مركز تدريبات مانشستر يونايتد- مع دعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في المباريات المقبلة.

الاستسلام للضغط ليس خيارا أبدا، هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نكون متحدين، قريبا سنكون معا مرة أخرى".

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي مؤخرا وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.