مرتضى: الونش يغيب لـ3 أشهر.. وأحمل المنتخب مسؤولية إصابته

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك غياب محمود حمدي "الونش" غيابه عن الملاعب لفترة تصل لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "الونش لديه قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف وهذا هو الحسد".

وأردف "الونش سيغيب لثلاثة أشهر وأحمل منتخب مصر مسؤولية ما حدث".

وبرر "لأن الونش عاد من منتخب مصر إلى الزمالك مصابا، الونش لم يتعرض للإصابة في الزمالك بل جاء إلينا مصابا وشارك فازدادت إصابته".

وأكمل مرتضى حديثه "إبراهيما نداي لديه قطع صغير في الغضروف وسيعود بعد أسبوعين أو ثلاثة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش يعاني من إصابة في الأوتار الخلفية للركبة.

ومن المتوقع أن تكون فترة غياب الونش عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز على سموحة بهدف دون رد في ملعب المقاولون العرب أمس الأربعاء.