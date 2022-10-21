مرتضى: الونش يغيب لـ3 أشهر.. وأحمل المنتخب مسؤولية إصابته

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك غياب محمود حمدي "الونش" غيابه عن الملاعب لفترة تصل لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "الونش لديه قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف وهذا هو الحسد".

وأردف "الونش سيغيب لثلاثة أشهر وأحمل منتخب مصر مسؤولية ما حدث".

وبرر "لأن الونش عاد من منتخب مصر إلى الزمالك مصابا، الونش لم يتعرض للإصابة في الزمالك بل جاء إلينا مصابا وشارك فازدادت إصابته".

وأكمل مرتضى حديثه "إبراهيما نداي لديه قطع صغير في الغضروف وسيعود بعد أسبوعين أو ثلاثة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش يعاني من إصابة في الأوتار الخلفية للركبة.

ومن المتوقع أن تكون فترة غياب الونش عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز على سموحة بهدف دون رد في ملعب المقاولون العرب أمس الأربعاء.

الزمالك الونش مرتضى
نرشح لكم
رزاق أوموتويوسي: سامسون لاعب قوي ولكن.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر الكومي: اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة في الإسماعيلي هل سيغير الداخلية ملعب السويس الجديد؟ رضا شحاتة يجيب خبر في الجول - فيتوريا يعترض على مواعيد الدوري أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر المصري أوشكت على النفاد.. وموعد وصول الفريقين علاء عبد العال: غير راض عن الأداء والنتيجة.. وهذا ما قلته للاعبين الأهلي يخاطب رابطة الأندية بسبب أعداد الجماهير 7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي في اجتماعه.. عودة شعار نادي القرن للقميص الجديد
أخر الأخبار
رزاق أوموتويوسي: سامسون لاعب قوي ولكن.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر 44 دقيقة | الكرة المصرية
بوكيتينو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكومي: اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة في الإسماعيلي 56 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد تحت 21 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: الونش يغيب لـ3 أشهر.. وأحمل المنتخب مسؤولية إصابته ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع.. ودي يونج يحب مركزه الجديد 11 ساعة | الكرة الأوروبية
هل سيغير الداخلية ملعب السويس الجديد؟ رضا شحاتة يجيب 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي