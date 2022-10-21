مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية

تواصل اليوم الدوريات الأوروبية نشاطها في تلك الفترة المزدحمة قبل انطلاق كأس العالم 2022.

ويواجه يوفنتوس منافسه إمبولي في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء وستذاع عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويواجه باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساء منافسه أجاكسيو في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

كما تقام العديد من المبارات في دوري الدرجة الثانية المصري مساء اليوم.

إذ يلتقي إيسترن كومباني بمنافسه وادي دجلة في تمام الخامسة مساء.

ويلتقي كهربا الإسماعيلي في الوقت ذاته بمنافسه منتخب السويس، والإنتاج الحربي ضد القناة، وديروط ضد الألومنيوم.

وفي الدوري البرتغالي سنشهد قمة بين بورتو وبنفيكا وينطلق اللقاء في تمام التاسعة والربع مساء.

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