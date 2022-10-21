مؤتمر تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع.. ودي يونج يحب مركزه الجديد

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن دور فرينكي دي يونج في مباراة فياريال ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسحق برشلونة ضيفه فياريال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أداء دي يونج؟ جيد للغاية، أنه كان مستمتعا باللعب في هذا المركز، فهم الأمر وطبقه خاصة في الجانب الدفاعي".

ودفع تشافي بـ دي يونج أمام فياريال أساسيا في مركز سيرجيو بوسكيتس كلاعب وسط دفاعي (ارتكاز).

وتابع تشافي "صافرات استهجان على جيرارد بيكيه؟ لقد طالبت جماهير برشلونة من قبل أن نتحد، بيكيه مثال بمعنى الكلمة سواء كان يلعب أم لا أنه يتدرب بكامل قوته، أنه قائد في غرفة خلف الملابس وشخص مهم".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، هكذا كان يجب أن نرد في الملعب بعد الخسارة في البرنابيو والتعادل مع إنتر.".

وأردف "هناك توقعات كبيرة في هذا الفريق، لقد سجلنا ثلاثة أهداف ضد الفريق الذي شباكه لم تستقبل سوى أقل الأهداف في الدوري".

وأتم عن روبرت ليفاندوفسكي "إنه لا يشبع. لديه هدف في رأسه. ذكي ويرى الزوايا ويبحث عن الفراغات ويعرف كيف يكون قاتل. إنه مهاجم رائع".

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في فوز برشلونة أمام فياريال، ليصل البولندي إلى 11 هدفا في الدوري الإسباني.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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