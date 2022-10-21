هل سيغير الداخلية ملعب السويس الجديد؟ رضا شحاتة يجيب

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

رضا شحاتة

أوضح رضا شحاته المدير الفني لـ الداخلية موقفه من لعب جميع مباريات الفريق على استاد السويس الجديد بعد نهاية الجولة الأولى.

واكتفى الداخلية العائد إلى الدوري الممتاز بنقطة وحيدة أمام طلائع الجيش في افتتاح مبارياته في المسابقة.

وقال رضا شحاته المدير الفني لـ الداخلية في تصريحات لـ أون تايم سبورت 1: "أرضية ملعب السويس الجديدة جيدة للغاية، لكن أتوقع أن نغير الملعب إلى مدينة القاهرة، سيكون صعبا وضغطا كبيرا على اللاعبين خوض جميع المباريات هنا والسفر بشكل مستمر، الأمور ستكون في صالحنا بهذا الشكل".

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وتابع عن المباراة "كنا نتمنى أن نفوز لكن لازلنا في بداية دوري، هذا الفريق تم تجميعه منذ 15 يوما فقط، لازلت أكتشف اللاعبين وتصرفاتهم في المباريات الرسمية".

وأكمل "لكن بين الشوطين "اتخانقت" معهم لأنني وجدت عصبية غير مبررة ومجهود ليس في مكانه الصحيح لكنني أتفهم ذلك".

وأضاف "التعامل مع اللاعبين؟ لا أشعرهم بأي قلق لأن ذلك سينعكس عليهم، أحاول أن أظهر ثقتي فيهم".

وأتم "أعلم أن مع الاستمرارية سيكون هناك تجانس في الفريق وبالتالي تحسن".

الداخلية الدوري المصري طلائع الجيش
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