خبر في الجول - فيتوريا يعترض على مواعيد الدوري

علم FilGoal.com أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد أبدى اعتراضه على مواعيد مباريات الدوري المصري مع انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

جاء ذلك حين حضر فيتوريا مباراة إنبي وبيراميدز في ملعب بتروسبورت (5 مساء)، وبعد نهايتها أراد حضور مباراة الزمالك وسموحة في ملعب المقاولون العرب (7 مساء).

فوجئ فيتوريا بمن حوله يخبرونه بأنه بوصوله إلى هناك سيكون الشوط الأول قد انتهى.

اندهش المدرب البرتغالي وطلب من عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية حل هذه المسألة بوضع مسافات زمنية كافية بين المباريات.

وأقيمت مباريات الدوري حتى الآن في الساعة 3 عصرا و5 مساء و7 مساء.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد، فيما تعادل بيراميدز مع إنبي 1-1.