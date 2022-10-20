علاء عبد العال: غير راض عن الأداء والنتيجة.. وهذا ما قلته للاعبين

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لـ طلائع الجيش عن عدم رضاه بالتعادل أمام الداخلية الصاعد إلى الدوري الممتاز.

وتعادل طلائع الجيش سلبيا مع الداخلية في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال في تصريحات لـ أون تايم سبورت 1 عقب المباراة: "لست راضيا عن الأداء أغلب فترات المباراة والنيتجة كذلك".

وأضاف "كان لدينا فرصتين ثمينتين مع نهاية المباراة لحسم اللقاء لكن لم نستغلهما".

وتابع "كنت أتمنى الفوز بالطبع، نحن من كان لدينا الخبرة وتحدثت مع اللاعبين بخصوص ذلك".

وأردف "بعض اللاعبين القدامى لم يظهروا بشكل جيد وسأتحدث معهم، وسأعيد حساباتي في الملعب. ما أسعى إليه الفترة المقبلة هو الانسجام بين اللاعبين".

وواصل عن تفاصيل المباراة "حظنا كان سيئا لمواجهة الداخلية الذي أنهى موسمه الماضي في الدرجة الثانية منذ فترة واستعد بشكل أفضل ولديهم الاستقرار داخل الفريق".

وأسهب "طلائع الجيش يمر بمرحلة جديدة هذا الموسم وهدفه هو البناء، وهذا بدأ مع ربط اللاعبين بعقود أطول من أجل البقاء فترة أطول في الفريق".

وأتم "بشكل عام اليوم البداية لم تكن سيئة نظرا لأننا في بداية الموسم ولم نحظى بفترة تحضير طويلة لكنه ليس مبررا".