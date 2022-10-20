الأهلي يخاطب رابطة الأندية بسبب أعداد الجماهير

قرر مجلس إدارة الأهلي مخاطبة رابطة الأندية المصرية للالتزام بالأعداد المقررة لحضور الجماهير في مباريات الدوري.

ونشر الأهلي صورة من بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس جاء فيه التالي:

مجلس إدارة النادي الأهلي قرر في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة مخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة عن تنظيم دخول المباريات للالتزام بالأعداد المقررة لحضور الجماهير لمباريات الموسم الحالي 2022-2023 لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية المتنافسة.

🔴| الأهلي يخاطب رابطة الأندية للالتزام بأعداد الجماهير المقررة لحضور المباريات 🦅 pic.twitter.com/29XVmhS0R6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 20, 2022

وكانت رابطة الأندية أعلنت سابقا عن السماح بحضور 3 آلاف مشجع لكل فريق في مبارياته من الموسم الجديد من الدوري.

وبدأ الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في ملعب برج العرب أمس الأربعاء.